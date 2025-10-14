Бессент: Вашингтон готов наращивать давление на Москву

Глава Минфина США Скотт Бессент на встрече с премьер-министром Украины Юлией Свириденко заверил, что Вашингтон готов взаимодействовать с другими странами Группы семи (G7) с целью значительного наращивания давления на Россию.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой американского финансового ведомства.

Из документа следует, что Бессент выступил с утверждением, что европейским союзникам США нужно наращивать давление не только на РФ, но и на те государства, которые покупают российскую нефть.

Глава ведомства выразил признательность Свириденко за поддержку фонда по реконструкции Украины.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация, которую возглавляет Свириденко, отправилась в США для обсуждения возможностей укрепления ПВО страны. Еще одной темой переговоров станет украинская энергетика и подготовка к зимнему сезону.