    • 14 октября, 2025
    • 23:48
    Бессент: Вашингтон готов наращивать давление на Москву

    Глава Минфина США Скотт Бессент на встрече с премьер-министром Украины Юлией Свириденко заверил, что Вашингтон готов взаимодействовать с другими странами Группы семи (G7) с целью значительного наращивания давления на Россию.

    Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой американского финансового ведомства.

    Из документа следует, что Бессент выступил с утверждением, что европейским союзникам США нужно наращивать давление не только на РФ, но и на те государства, которые покупают российскую нефть.

    Глава ведомства выразил признательность Свириденко за поддержку фонда по реконструкции Украины.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация, которую возглавляет Свириденко, отправилась в США для обсуждения возможностей укрепления ПВО страны. Еще одной темой переговоров станет украинская энергетика и подготовка к зимнему сезону.

