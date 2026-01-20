Бессент: Трампу не нужен закон об ужесточении санкций против РФ

Американская администрация считает ненужным законопроект о дальнейшем ужесточении односторонних санкций в отношении России, поскольку президент США Дональд Трамп и так обладает всеми соответствующими полномочиями в этой сфере.

Как передает Report, об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

"Мы не считаем, что президенту Трампу нужны эти полномочия. Он может делать такое в рамках IEEPA (International Emergency Economic Powers Act, Закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года - ред.). Однако Сенат (Конгресса США) хочет наделить его такими дополнительными полномочиями", - сказал он.

При этом глава американского Минфина фактически не исключил, что новый законопроект не будет принят: "Посмотрим, будет ли это одобрено".