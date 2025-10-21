Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Бессент: США ждут усиления давления на РФ со стороны G7

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 07:12
    Бессент: США ждут усиления давления на РФ со стороны G7

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил коллегам из Великобритании, Германии и Канады, что вашингтонская администрация ожидает усиления экономического давления в отношении России по линии Группы семи (G7).

    Как передает Report, об этом сообщило американское финансовое ведомство.

    С. Бессент подчеркнул, что США рассчитывают на активную роль Европы в наращивании этих мер. Он также допустил введение новых пошлин против Китая, если тот продолжит закупать российскую нефть, но это произойдет только при условии поддержки европейских союзников.

    ABŞ-nin maliyyə naziri: G7-dən Rusiyaya təzyiqi artırmasını gözləyirik

