Бессент: США ждут усиления давления на РФ со стороны G7
- 21 октября, 2025
- 07:12
Министр финансов США Скотт Бессент заявил коллегам из Великобритании, Германии и Канады, что вашингтонская администрация ожидает усиления экономического давления в отношении России по линии Группы семи (G7).
Как передает Report, об этом сообщило американское финансовое ведомство.
С. Бессент подчеркнул, что США рассчитывают на активную роль Европы в наращивании этих мер. Он также допустил введение новых пошлин против Китая, если тот продолжит закупать российскую нефть, но это произойдет только при условии поддержки европейских союзников.
Бессент: США ждут усиления давления на РФ со стороны G7
