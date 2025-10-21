Бессент: США ждут усиления давления на РФ со стороны G7

Министр финансов США Скотт Бессент заявил коллегам из Великобритании, Германии и Канады, что вашингтонская администрация ожидает усиления экономического давления в отношении России по линии Группы семи (G7).

Как передает Report, об этом сообщило американское финансовое ведомство.

С. Бессент подчеркнул, что США рассчитывают на активную роль Европы в наращивании этих мер. Он также допустил введение новых пошлин против Китая, если тот продолжит закупать российскую нефть, но это произойдет только при условии поддержки европейских союзников.