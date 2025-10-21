İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    ABŞ-nin maliyyə naziri: G7-dən Rusiyaya təzyiqi artırmasını gözləyirik

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 07:13
    ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent Böyük Britaniya, Almaniya və Kanadadan olan həmkarlarına deyib ki, Vaşinqton administrasiyası Rusiyaya Yeddilik Qrupundan (G7) iqtisadi təzyiqin artmasını gözləyir.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    S.Bessent vurğulayıb ki, ABŞ bu tədbirlərin gücləndirilməsində Avropanın fəal rol oynamasını gözləyir. O, həmçinin Çinin Rusiya neftini almağa davam edəcəyi təqdirdə ona yeni tariflər tətbiq etmək imkanını təklif edib, lakin bu, yalnız Avropalı müttəfiqlərinin dəstəyi ilə baş verəcək.

    Бессент: США ждут усиления давления на РФ со стороны G7

