ABŞ-nin maliyyə naziri: G7-dən Rusiyaya təzyiqi artırmasını gözləyirik
Digər ölkələr
- 21 oktyabr, 2025
- 07:13
ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent Böyük Britaniya, Almaniya və Kanadadan olan həmkarlarına deyib ki, Vaşinqton administrasiyası Rusiyaya Yeddilik Qrupundan (G7) iqtisadi təzyiqin artmasını gözləyir.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
S.Bessent vurğulayıb ki, ABŞ bu tədbirlərin gücləndirilməsində Avropanın fəal rol oynamasını gözləyir. O, həmçinin Çinin Rusiya neftini almağa davam edəcəyi təqdirdə ona yeni tariflər tətbiq etmək imkanını təklif edib, lakin bu, yalnız Avropalı müttəfiqlərinin dəstəyi ilə baş verəcək.
Son xəbərlər
07:13
ABŞ-nin maliyyə naziri: G7-dən Rusiyaya təzyiqi artırmasını gözləyirikDigər ölkələr
06:38
İtaliyada basketbol azarkeşləri avtobus sürücüsünü öldürübDigər ölkələr
06:25
Nyu-Yorkda dəbdəbəli göydələnin fasadında çatlar yaranıbDigər ölkələr
05:50
ABŞ bankları Argentinaya 20 milyard dollar kredit vermək zəmanəti üçün mübarizə aparırDigər ölkələr
05:22
Yaponiya hökuməti yeni Baş nazirin seçilməsi ərəfəsində istefa veribDigər ölkələr
04:51
Britaniya qoşunları PUA-ları hərbi obyektlər üzərindən vura biləcəklərDigər ölkələr
04:17
ABŞ Senatı hökumətin maliyyələşməsi haqqında qanun layihəsini yenə qəbul etməyibDigər ölkələr
03:49
Ronaldunun oğlu ilk dəfə Portuqaliyanın U16 yığmasına çağırılıbFutbol
03:09