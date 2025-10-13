Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 17:40
    Бессент: Шатдаун уже начинает влиять на экономику США

    Приостановка работы правительства США уже начала влиять на экономику страны, который продолжается с 1 октября.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала Fox Business заявил министр финансов Скотт Бессент.

    "Это становится серьезным. Для выплаты зарплат военнослужащим правительству пришлось приостановить оплату труда других госслужащих. Нам приходится все перетасовывать", - отметил он.

    Отметим, что из-за шатдауна около 1,4 млн госслужащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск. 10 октября более 4 тыс. госслужащих получили уведомления об увольнении.

    В экономическом совете Белого дома отмечали, что приостановка работы правительства сокращает ВВП страны на $15 млрд каждую неделю. 12 октября из-за отсутствия финансирования закрылись музеи Смитсоновского института и Национальный зоопарк в Вашингтоне.

