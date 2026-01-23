Бессент: КНР полностью выполняет условия торговой сделки с США
- 23 января, 2026
- 01:29
Китай полностью выполняет условия торговой договоренности с Соединенными Штатами.
Как передает Report, об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью газете Politico.
"Мы будем на них нажимать. Однако они делают все, что обещали сделать", - сказал глава Минфина США, комментируя ход выполнения торговой сделки с КНР.
Он указал, что китайская сторона завершила на прошлой неделе закупки соевых бобов "в полном объеме".
Бессент также напомнил, что провел ранее на этой неделе на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) встречу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, и китайская сторона заверила его, что привержена реализации торговой договоренности, зафиксированной осенью минувшего года в ходе переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и Трампом.
Кроме того, Бессент выразил мнение, что отношения Пекина и Вашингтона достигли "очень хорошего равновесия", при котором противоречия не угрожают перерастать в полномасштабный экономический конфликт.