Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Бессент: КНР полностью выполняет условия торговой сделки с США

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 01:29
    Бессент: КНР полностью выполняет условия торговой сделки с США

    Китай полностью выполняет условия торговой договоренности с Соединенными Штатами.

    Как передает Report, об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью газете Politico.

    "Мы будем на них нажимать. Однако они делают все, что обещали сделать", - сказал глава Минфина США, комментируя ход выполнения торговой сделки с КНР.

    Он указал, что китайская сторона завершила на прошлой неделе закупки соевых бобов "в полном объеме".

    Бессент также напомнил, что провел ранее на этой неделе на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) встречу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, и китайская сторона заверила его, что привержена реализации торговой договоренности, зафиксированной осенью минувшего года в ходе переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и Трампом.

    Кроме того, Бессент выразил мнение, что отношения Пекина и Вашингтона достигли "очень хорошего равновесия", при котором противоречия не угрожают перерастать в полномасштабный экономический конфликт.

    Скотт Бессент США Китай торговая сделка
    Bessent: Çin ABŞ ilə ticarət sazişinin şərtlərini tam yerinə yetirir

    Последние новости

    01:56

    Лидеры Британии и Дании назвали безопасность в Арктике задачей для всей НАТО

    Другие страны
    01:29

    Бессент: КНР полностью выполняет условия торговой сделки с США

    Другие страны
    01:13

    Правительство Грузии подало иск против "Би-би-си"

    В регионе
    00:57

    Кобахидзе: Перевозки по Среднему коридору за пять лет увеличились в семь раз

    В регионе
    00:33

    Шмыгаль: Энергосистема Украины пережила самый тяжелый день с 2022 года

    Другие страны
    00:27

    В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом

    В регионе
    00:01

    СМИ: Армия Израиля уже завершила подготовку к возможному удару США по Ирану

    Другие страны
    23:46

    Британия помогла отследить задержанный ВМС Франции танкер

    Другие страны
    23:33

    Премьер Гренландии допустил размещение постоянной миссии НАТО на острове

    Другие страны
    Лента новостей