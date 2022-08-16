Беспрецедентная жара поставила под угрозу производство в Китае

Беспрецедентная жара и засуха в одной из самых густонаселенных провинций Китая, Сычуане, начала сказываться на экономике региона.

Беспрецедентная жара и засуха в одной из самых густонаселенных провинций Китая, Сычуане, начала сказываться на экономике региона.

Как сообщает Report , об этом пишет Bloomberg.

Погода негативно влияет на объемы генерации гидроэлектростанций, что ставит под все большую угрозу энергообеспечение предприятий и экономический рост. Некоторые фабрики уже сокращают производство, при этом сам Сычуань - важный промышленный регион.

На него приходится примерно 15 процентов поликремния в Китае, и проблемы с электроснабжением усилят давление на рынок. Скажется ситуация и на поставках лития.

Кроме того, в регионе собирают iPad компании Apple, работает там и завод Volkswagen, на функционировании которого нехватка энергии уже сказывается. Сократили объемы выпуска по меньшей мере три предприятия, производящие удобрения, остановку производства анонсировал металлургический комбинат.

Высокие температуры и засуха — худшие за все время наблюдений, и ожидается, что жара пока сохранится, что одновременно и ударит по производству электричества, и повысит на него спрос. При этом от гидроэлектростанций зависит снабжение не только самого региона, но и других частей Китая, таких как город Шанхай.