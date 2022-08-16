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Беспрецедентная жара поставила под угрозу производство в Китае

Беспрецедентная жара поставила под угрозу производство в Китае Беспрецедентная жара и засуха в одной из самых густонаселенных провинций Китая, Сычуане, начала сказываться на экономике региона.
Другие страны
16 августа 2022 г. 23:37
Беспрецедентная жара поставила под угрозу производство в Китае

Беспрецедентная жара и засуха в одной из самых густонаселенных провинций Китая, Сычуане, начала сказываться на экономике региона.

Как сообщает Report, об этом пишет Bloomberg.

Погода негативно влияет на объемы генерации гидроэлектростанций, что ставит под все большую угрозу энергообеспечение предприятий и экономический рост. Некоторые фабрики уже сокращают производство, при этом сам Сычуань - важный промышленный регион.

На него приходится примерно 15 процентов поликремния в Китае, и проблемы с электроснабжением усилят давление на рынок. Скажется ситуация и на поставках лития.

Кроме того, в регионе собирают iPad компании Apple, работает там и завод Volkswagen, на функционировании которого нехватка энергии уже сказывается. Сократили объемы выпуска по меньшей мере три предприятия, производящие удобрения, остановку производства анонсировал металлургический комбинат.

Высокие температуры и засуха — худшие за все время наблюдений, и ожидается, что жара пока сохранится, что одновременно и ударит по производству электричества, и повысит на него спрос. При этом от гидроэлектростанций зависит снабжение не только самого региона, но и других частей Китая, таких как город Шанхай.

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