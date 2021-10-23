Беспорядки в Пакистане, погибли полицейские

Трое полицейских погибли, несколько получили ранения во время столкновений со сторонниками запрещенной в Пакистане радикальной исламской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP) в городе Лахор в северо-восточной провинции Пенджаб.

Трое полицейских погибли, несколько получили ранения во время столкновений со сторонниками запрещенной в Пакистане радикальной исламской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP) в городе Лахор в северо-восточной провинции Пенджаб.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на городскую полицию.

По ее сведениям, столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов произошли 22 октября в разных районах города. Несколько тысяч сторонников TLP направлялись из Лахора в Исламабад для участия в антиправительственном марше, о котором было объявлено днем ранее, но были блокированы городской полицией.

Экстремисты стали бросать в полицейских палки и камни, а также бутылки с зажигательной смесью. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. Трое полицейских погибли, еще несколько были доставлены в больницы в критическом состоянии. Главный министр провинции Пенджаб Усман Буздар выразил соболезнования семьям погибших и распорядился принять строгие меры в отношении лиц, ответственных за инцидент.