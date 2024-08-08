О нас

Рейтинг премьера Британии Стармера упал на фоне беспорядков в стране

Рейтинг премьера Британии Стармера упал на фоне беспорядков в стране В Великобритании продолжающиеся уже больше недели протесты правых радикалов сказались на рейтинге премьер-министра Кира Стармера, который месяц назад возглавил правительство лейбористов.
Другие страны
8 августа 2024 г. 00:13
Рейтинг премьера Британии Стармера упал на фоне беспорядков в стране

В Великобритании продолжающиеся уже больше недели протесты правых радикалов сказались на рейтинге премьер-министра Кира Стармера, который месяц назад возглавил правительство лейбористов.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

На фоне протестов рейтинг одобрения Стармера, по данным агентства Opinium от 3 августа, упал с +19 до +3 (хоть он и обвалился на 16 пунктов, рейтинг по-прежнему находится в положительном значении). Согласно опросу YouGov, данные которого приводит The Independent, почти половина британцев считают, что новый премьер плохо справляется с беспорядками; лишь примерно треть его меры одобряют.

"Медовый месяц, на который рассчитывали лейбористы Стармера, испарился. Хотя последствия по-прежнему сложно предсказать", - отмечает агентство Bloomberg.

В разгар беспорядков в Ротереме Стармер заверил, что полиция будет проводить аресты и под стражей окажутся и участники беспорядков, и организаторы. Однако, как отмечает Bloomberg, новый премьер унаследовал судебную систему, которой недостает средств и которая не сможет обеспечить так нужную сейчас премьеру эффективную реакцию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Болгарии приняли закон о введении в обращение в стране евро
В Болгарии приняли закон о введении в обращение в стране евро
8 августа 2024 г. 00:55
ООН активно работает над деэскалацией ситуации на Ближнем Востоке
ООН активно работает над деэскалацией ситуации на Ближнем Востоке
7 августа 2024 г. 23:46
В Австрии задержали подозреваемых в подготовке теракта на концертах Тейлор Свифт
В Австрии задержали подозреваемых в подготовке теракта на концертах Тейлор Свифт
7 августа 2024 г. 23:33
Хуситы атаковали американские эсминцы и коммерческое судно в Красном море
Хуситы атаковали американские эсминцы и коммерческое судно в Красном море
7 августа 2024 г. 23:29
СМИ: Байден второй день не появляется на публике
СМИ: Байден второй день не появляется на публике
7 августа 2024 г. 22:46
Генштаб армии Израиля заявил о пиковой готовности ВС к быстрой атаке
Генштаб армии Израиля заявил о пиковой готовности ВС к быстрой атаке
7 августа 2024 г. 22:08
В Йемене в результате наводнений погибли 45 человек
В Йемене в результате наводнений погибли 45 человек
7 августа 2024 г. 21:54
Швеция разместит военных в Лапландии
Швеция разместит военных в Лапландии
7 августа 2024 г. 20:44
Германия с октября 2023 года выделила на помощь Газе более €300 млн
Германия с октября 2023 года выделила на помощь Газе более €300 млн
7 августа 2024 г. 20:35
Багери Кани: Иран вынужден ответить Израилю из-за бездействия Совбеза ООН
Багери Кани: Иран вынужден ответить Израилю из-за бездействия Совбеза ООН
7 августа 2024 г. 20:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi