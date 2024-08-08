Рейтинг премьера Британии Стармера упал на фоне беспорядков в стране

В Великобритании продолжающиеся уже больше недели протесты правых радикалов сказались на рейтинге премьер-министра Кира Стармера, который месяц назад возглавил правительство лейбористов.

В Великобритании продолжающиеся уже больше недели протесты правых радикалов сказались на рейтинге премьер-министра Кира Стармера, который месяц назад возглавил правительство лейбористов.

Как передает Report , об этом сообщают зарубежные СМИ.

На фоне протестов рейтинг одобрения Стармера, по данным агентства Opinium от 3 августа, упал с +19 до +3 (хоть он и обвалился на 16 пунктов, рейтинг по-прежнему находится в положительном значении). Согласно опросу YouGov, данные которого приводит The Independent, почти половина британцев считают, что новый премьер плохо справляется с беспорядками; лишь примерно треть его меры одобряют.

"Медовый месяц, на который рассчитывали лейбористы Стармера, испарился. Хотя последствия по-прежнему сложно предсказать", - отмечает агентство Bloomberg.

В разгар беспорядков в Ротереме Стармер заверил, что полиция будет проводить аресты и под стражей окажутся и участники беспорядков, и организаторы. Однако, как отмечает Bloomberg, новый премьер унаследовал судебную систему, которой недостает средств и которая не сможет обеспечить так нужную сейчас премьеру эффективную реакцию.