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    Берни Сандерс поддержит Клинтон в борьбе против Трампа

    Сандерс заявил, что не намерен продолжать предвыборную гонку

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Бывший претендент на пост президента США Берни Сандерс окончательно отказался от дальнейшей борьбы и призвал своих сторонников поддержать Хиллари Клинтон, сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

    В своем видеообращении Сандерс заявил, что не согласен с Клинтон во многих вопросах, но при этом не намерен продолжать предвыборную гонку. "Главная политическая задача, которой нам нужно посвятить себя в течение следующих пяти месяцев, - добиться того, чтобы Дональд Трамп потерпел поражение, и поражение убедительное", - заявил Сандерс, добавив, что сам намерен принять участие в достижении этой цели.

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