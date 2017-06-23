Берлускони: в Трампе мне больше всего нравится его супруга

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в интервью La Repubblica заявил, что в новом президенте США Дональде Трампе ему больше всего нравится его супруга Меланья.

Как передает Report, «в Трампе мне больше всего нравится Меланья: за ее красоту, стиль и также ее обаяние», - сказала он.

По словам Берлускони, он никогда не был с ней знаком лично, но отметил, что «даже демократы в США не критикуют» Меланью.

Издание отмечает, что экс-премьер Италии находится в отличной форме перед окончанием кампании по муниципальным выборам. В конце апреля Берлускони упал в своем доме в курортном городке Портофино, в результате чего получил небольшую травму головы и был госпитализирован.