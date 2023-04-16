Берлускони перевели из реанимации в палату

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле в обычную палату.

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле в обычную палату.

Как передает Report , об этом сообщает агентство ANSA.

86-летний Берлускони провел 12 дней в реанимации после госпитализации с легочной инфекцией.

Врачи ранее сообщили, что перевод стал возможным из-за "постоянного улучшения" клинической картины Берлускони. Теперь он будет находиться в обычной больничной палате.

До этого врачи подтвердили, что экс-премьер Италии уже некоторое время болен лейкемией.