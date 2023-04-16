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Берлускони перевели из реанимации в палату

Берлускони перевели из реанимации в палату Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле в обычную палату.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 23:34
Берлускони перевели из реанимации в палату

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле в обычную палату.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

86-летний Берлускони провел 12 дней в реанимации после госпитализации с легочной инфекцией.

Врачи ранее сообщили, что перевод стал возможным из-за "постоянного улучшения" клинической картины Берлускони. Теперь он будет находиться в обычной больничной палате.

До этого врачи подтвердили, что экс-премьер Италии уже некоторое время болен лейкемией.

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Версия на азербайджанском языке Berluskoni reanimasiyadan çıxıb, səhhəti yaxşılaşıb

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