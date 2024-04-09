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Береговая охрана Туниса спасла более 2,6 тыс. мигрантов, пытавшихся доплыть до Европы

Береговая охрана Туниса спасла более 2,6 тыс. мигрантов, пытавшихся доплыть до Европы Подразделения береговой охраны Туниса спасли в минувшие выходные 2 688 человек, которые намеревались добраться до Европы, преодолев Средиземное море.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 03:21
Береговая охрана Туниса спасла более 2,6 тыс. мигрантов, пытавшихся доплыть до Европы

Подразделения береговой охраны Туниса спасли в минувшие выходные 2 688 человек, которые намеревались добраться до Европы, преодолев Средиземное море.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse.

Среди мигрантов, которым угрожала опасность в ходе попытки пересечь море, - 2 640 выходцев из стран субсахарской Африки и 48 тунисцев. Также обнаружено 13 тел погибших мигрантов.

Правоохранительные органы арестовали 15 человек, вовлеченных в контрабанду и торговлю людьми. Кроме того, конфисковано 23 катера и 68 лодок, которые использовались для нелегальной перевозки мигрантов.

Согласно сведениям международных организаций, путь от побережья Туниса в направлении ЕС уже не первый год остается одним из самых часто используемых маршрутов перемещения нелегальных мигрантов в Средиземном море. Большая часть лодок с ними отходит от побережья Туниса в районе города Сфакс.

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Версия на азербайджанском языке Tunis sahillərində 2,6 mindən çox miqrant xilas edilib

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