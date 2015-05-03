Береговая охрана Италии спасла 3,5 тысячи нелегалов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Минувшие сутки выдались чрезвычайно напряженными, заявил представитель властей. В общей сложности почти 3,5 тысячи выходцев из Африки и с Ближнего Востока пытались достичь итальянского берега на трех переполненных судах.

В середине апреля за два дня аналогичным образом были спасены более 6,5 тысячи нелегалов.

Решение об усилении морского патрулирования побережья стран южной Европы, прежде всего Италии, было принято на саммите ЕС 23 апреля после того, как в течение месяца серия кораблекрушений унесла жизни более 1200 мигрантов.