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Бердымухамедов наградил Эрдогана орденом "За вклад в развитие сотрудничества"

Бердымухамедов наградил Эрдогана орденом "За вклад в развитие сотрудничества" Указ Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о награждении Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Туркменистана "Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin".
Другие страны
28 ноября 2021 г. 11:06
Бердымухамедов наградил Эрдогана орденом За вклад в развитие сотрудничества

Указ Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о награждении Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Туркменистана "Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin".

Как передает Report, в нем говорится:

"За весомый личный вклад в укрепление независимости и суверенитета Туркменистана, развитие политического, экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Туркменистаном и Турецкой Республикой, упрочение государственной и общественной деятельностью международного престижа нашей страны, а также учитывая заслуги в результативном содействии Туркменистану в деле повышения эффективности обучения и образования подрастающего молодого поколения, подготовке высококвалифицированных специалистов, наградить Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Туркменистана "Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin".

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