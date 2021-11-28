Бердымухамедов наградил Эрдогана орденом "За вклад в развитие сотрудничества"

Указ Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о награждении Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Туркменистана "Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin".

Указ Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о награждении Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Туркменистана "Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin".

Как передает Report, в нем говорится:

"За весомый личный вклад в укрепление независимости и суверенитета Туркменистана, развитие политического, экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Туркменистаном и Турецкой Республикой, упрочение государственной и общественной деятельностью международного престижа нашей страны, а также учитывая заслуги в результативном содействии Туркменистану в деле повышения эффективности обучения и образования подрастающего молодого поколения, подготовке высококвалифицированных специалистов, наградить Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Туркменистана "Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin".