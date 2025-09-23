Бербок призвала не винить ООН во всех конфликтах и насилии в мире

Председатель 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок призвала мировое сообщество не возлагать на организацию ответственность за повсеместные конфликты и насилие в мире.

Как сообщает Report, об этом она заявила в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи.

По ее словам, юбилейный – 80-ая сессия не должна восприниматься как момент торжества, учитывая продолжающиеся в мире вооруженные конфликты, голод, насилие и убийства гражданского населения. В частности, Бербок отметила ситуацию в секторе Газа и Украине.

"На фоне всего этого, конечно, сейчас совсем не время праздновать. Конечно же, нам нужно работать лучше. Но, чего точно нельзя делать, так это позволять циникам пользоваться ситуацией и заявлять о том, что наша организация – пустая трата денег, что она устарела и не актуальна", - сказала Бербок.

Она подчеркнула, что если игнорируются принципы устава ООН, в этом нет вины самой организации.

"Разве ООН виновата, что принципы ее Устава игнорируются? Разве танки вошли в Украину потому, что статья 2 устава недостаточно ясна в вопросе суверенитета и территориальной целостности? Когда гражданские, дети погибают в Газе, виновато ли в этом гуманитарное право? Не Устав терпит неудачу. Не ООН как институт терпит неудачу. Устав, силен настолько, насколько государства-члены готовы его поддерживать и привлекать к ответственности тех, кто его нарушает. Просто представьте себе, насколько все было бы хуже, если бы ООН вовсе не существовало", - сказала она.

Бербок также подчеркнула, что страны становятся сильнее только сотрудничая и оказывая помощь друг с другу.

"Помощь другим это то, что в конечном итоге делает твою собственную страну сильнее. Разве какая-то одна страна в одиночку смогла бы справиться с глобальной пандемией? У вируса ведь паспорта нет. Мы смогли побороть пандемию при поддержке ВОЗ. Климатический кризис также никаких границ не знает: выбросы СО2 влияют на людей повсюду, богатейшие не могут обезопасить себя от лесных пожаров. Данный зал был построен не для легких времен, он был построен для того, чтобы обсуждать самые сложные темы", - подытожила Анналена Бербок.