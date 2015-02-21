Benetton выплатит компенсацию из-за обрушения фабрики

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Итальянский производитель одежды United Colors of Benetton согласился выплатить компенсацию семьям жертв и пострадавших при обрушении швейной фабрики в Бангладеш весной 2013 года.

Как напоминает Report со ссылкой на Би-би-си, тогда более 1100 человек погибли, 2,5 тысячи пострадали.

В фонде, организованном при поддержке ООН с целью сбора подписей в поддержку выплат компенсаций, сообщили, что петиция собрала более миллиона подписей за одну неделю.

По официальной версии, здание не выдержало вибрации из-за включения электрогенераторов, поскольку было построено из ненадежных материалов, в том числе низкокачественной стали.

Фабрика поставляла продукцию для нескольких известных европейских брендов, и United Colors of Benetton стала последней, кто согласился выплатить компенсации.