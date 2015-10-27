​Бен Карсон опередил Дональда Трампа по итогам опроса общественного мнения

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Нейрохирург на пенсии Бен Карсон впервые стал наиболее популярным кандидатом в президенты США от республиканцев.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует общенациональный опрос New York Times и CBS, результаты которого были обнародованы во вторник.

Карсон набирает 26% голосов избирателей-республиканцев, миллиардер Дональд Трамп впервые за несколько месяцев откатился на второе место с 22%. Карсон и Трамп считаются кандидатами-популистами, которым пока что удается оттянуть популярность у кандидатов партийного истеблишмента.

Все остальные кандидаты существенно отстают от Карсона и Трампа. Так, сенатор от Флориды Марко Рубио имеет рейтинг 8%, бывший губернатор Флориды Джеб Буш и бизнесвумен Карли Фиорина - по 7%. Рейтинг сенаторов Рэнда Пола и Теда Круза, губернатора Огайо Джона Кейсика и бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби — 4%.

В среду предстоят очередные дебаты республиканских кандидатов. Первые праймериз состоятся в январе в штате Айова; у кандидатов будет еще немало времени, чтобы повысить свою популярность.

Опрос проводился 21-25 октября методом телефонного интервьюирования среди 575 респондентов, которые заявили, что будут голосовать на республиканских праймериз в своем штате. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус шесть процентных пунктов.