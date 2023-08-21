Бен Ходжес: Необходимо серьезно воспринимать угрозу ядерной войны

Генерал-лейтенант Соединенных Штатов Америки в отставке Бен Ходжес подчеркивает, что необходимо серьезно относиться к угрозе ядерной войны.

Генерал-лейтенант Соединенных Штатов Америки в отставке Бен Ходжес подчеркивает, что необходимо серьезно относиться к угрозе ядерной войны.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в интервью LIGA.net, отметив, что России от этого пользы все равно не будет.

"Мы должны серьезно воспринимать угрозу ядерной войны. В России тысячи ядерных боеголовок, и им явно все равно, сколько невинных людей они убивают. Но я также считаю, что это крайне маловероятно", - указал он.

Ходжес добавил, что в случае ядерной катастрофы Россия получит от этого "нулевую" пользу.

"Будет ноль, ноль положительных результатов, если они используют ядерное оружие", - считает генерал.

По его словам, единственная выгода для России заключается в самом факте угрозы использовать это оружие. Однако это очень опасно для Москвы, ведь она играет ядерной риторикой, будучи страной-членом ООН. И это безответственно, считает Ходжес.