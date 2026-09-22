Бен-Гвир заявил о желании стать министром обороны Израиля

Министр национальной безопасности Израиля, председатель партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир заявил о намерении занять пост министра обороны страны.

Как передает Report со ссылкой на израильские медиа, об этом он заявил, представляя требования своей партии к коалиции перед формированием нового правительства.

В рамках требований "Оцма Йехудит" также предложено назначить депутата Кнессета Тали Готлиб министром юстиции.

Бен-Гвир также выступил за изменение правил применения силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и расширение поддержки военнослужащих. План предусматривает повышение зарплат солдатам и предоставление бесплатных земельных участков военнослужащим боевых подразделений.

Кроме того, он предложил изменить этический кодекс ЦАХАЛ, а также открыть элитные подразделения.