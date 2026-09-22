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    Бен-Гвир заявил о желании стать министром обороны Израиля

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 21:57
    Бен-Гвир заявил о желании стать министром обороны Израиля

    Министр национальной безопасности Израиля, председатель партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир заявил о намерении занять пост министра обороны страны.

    Как передает Report со ссылкой на израильские медиа, об этом он заявил, представляя требования своей партии к коалиции перед формированием нового правительства.

    В рамках требований "Оцма Йехудит" также предложено назначить депутата Кнессета Тали Готлиб министром юстиции.

    Бен-Гвир также выступил за изменение правил применения силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и расширение поддержки военнослужащих. План предусматривает повышение зарплат солдатам и предоставление бесплатных земельных участков военнослужащим боевых подразделений.

    Кроме того, он предложил изменить этический кодекс ЦАХАЛ, а также открыть элитные подразделения.

    Итамар Бен-Гвир Министр обороны Израиля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Государство Израиль
    Ben-Qvir İsrailin müdafiə naziri olmaq istəyir

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