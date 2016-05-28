​Белый дом заморозил поставку кассетных бомб Саудовской Аравии

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Белый дом распорядился приостановить поставку кассетных бомб Саудовской Аравии в связи с сообщениями о возросшем числе жертв среди гражданского населения в ходе конфликта в Йемене.

Как передает Report, об этом сообщил американский журнал Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, за последние годы США продали Эр-Рияду кассетных бомб на многомиллионную сумму. Говоря о заморозке поставок, высокопоставленный американский чиновник обратился к отчету, согласно которому Саудовская Аравия использовала кассетные бомбы в "зонах, где, предположительно, присутствовали гражданские лица или поблизости".

"Мы серьезно относимся к таким тревожным сообщениям и пытаемся собрать дополнительную информацию", — завил чиновник. Заморозка поставок относится к американским кассетным бомбам CBU-105.

Издание отмечает, что до сих пор остается неясным, касается ли "заморозка" действующего транша на поставку кассетных бомб в Саудовскую Аравию или только всех будущих запросов. США в 2013 году заключили контракт на производство 1300 кассетных бомб CBU-105 для Саудовской Аравии. До того, как будет проведена последняя поставка по этому контракту, могут пройти годы. Однако чиновник отказался прояснить изданию этот вопрос.