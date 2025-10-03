Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Белый дом заморозил $2,1 млрд для метро Чикаго

    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 22:19
    Белый дом заморозил $2,1 млрд для метро Чикаго

    Административно-бюджетное управление Белого дома заморозило проекты расширения метрополитена Чикаго (штат Иллинойс) на общую сумму $2,1 млрд.

    Как передает Report, об этом в соцсети X сообщил глава управления Рассел Воут.

    По его словам, это было связано с тем, что подрядчики выбирались на основе их расовой принадлежности.

    "Инфраструктурные проекты в Чикаго на сумму $2,1 млрд, в частности, расширение красной ветки и проект модернизации красной и фиолетовой линий, были приостановлены, чтобы гарантировать, что финансирование не будет направляться через контракты, основанные на расовой принадлежности", - указал он.

    Ранее представители администрации представляющего Республиканскую партию президента США Дональда Трампа неоднократно заявляли о том, что они намерены отказываться от проектов, которые имеют приоритетное значение для оппозиционной ему Демократической партии.

    США заморозка финансирования Чикаго

    Лента новостей