Белый дом заморозил $2,1 млрд для метро Чикаго

Административно-бюджетное управление Белого дома заморозило проекты расширения метрополитена Чикаго (штат Иллинойс) на общую сумму $2,1 млрд.

Как передает Report, об этом в соцсети X сообщил глава управления Рассел Воут.

По его словам, это было связано с тем, что подрядчики выбирались на основе их расовой принадлежности.

"Инфраструктурные проекты в Чикаго на сумму $2,1 млрд, в частности, расширение красной ветки и проект модернизации красной и фиолетовой линий, были приостановлены, чтобы гарантировать, что финансирование не будет направляться через контракты, основанные на расовой принадлежности", - указал он.

Ранее представители администрации представляющего Республиканскую партию президента США Дональда Трампа неоднократно заявляли о том, что они намерены отказываться от проектов, которые имеют приоритетное значение для оппозиционной ему Демократической партии.