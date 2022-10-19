Белый дом: Военная и финансовая поддержка Соединенными Штатами Украины будет продолжаться

"Военная и финансовая поддержка Соединенными Штатами Украины будет продолжаться, независимо от того, какими будут результаты выборов в американский парламент, которые состоятся 8 ноября".

"Военная и финансовая поддержка Соединенными Штатами Украины будет продолжаться, независимо от того, какими будут результаты выборов в американский парламент, которые состоятся 8 ноября".

Как передает Report со ссылкой на Укринформ, об этом сказал официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наша поддержка Украины была максимальной. Соединенные Штаты внесли наибольший вклад в финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Мы уже предоставили Украине военную помощь в размере 17 миллиардов долларов, чтобы она могла не только защитить себя, но и отвоевать некоторые из своих территорий. И мы будем продолжать движение в этом направлении", - заверил Кирби.

Он подтвердил позицию президента США Джо Байдена, что американские войска не будут непосредственно задействованы в военных действиях в Украине, но отметил, что "военную поддержку Украине в тех объемах, в которых она нуждается, мы будем оказывать столько времени, сколько это будет необходимо".