​Белый дом вновь попросил Конгресс не влиять на переговоры с Ираном

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Денис Макдоноу в субботу направил письмо главе сенатского комитета по международным делам, республиканцу Роберту Коркеру с призывом не влиять на ход переговоров по иранскому ядерному досье.

Как передает Report, ранее Коркер и председатель подкомитета по Западному полушарию Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) внесли на рассмотрение палаты законопроект, который, по сути, требует от президента США Барака Обамы получить разрешение Конгресса на выполнение США своей части обязательств в рамках всеобъемлющего соглашения об урегулировании проблемы ядерных разработок Ирана, если таковое будет достигнуто.

"Мы согласны с тем, что Конгресс сыграет свою роль... Как мы много раз говорили раньше, если соглашения удастся достичь, только Конгресс может снять с Ирана наложенные законами санкции", - говорится в тексте письма.

В Белом доме согласны и с тем, что до этого момента эти ограничения должны оставаться в силе.

"В то же время, предложенный вами законопроект выходит за рамки обеспечения гарантий того, что Конгресс будет задействован после заключения сделки с Ираном. Вместо этого, законопроект может не дать заключить соглашение", - продолжает Макдоноу. Он также указывает на некорректность тезиса о том, что Конгресс должен будет одобрить "любую сделку", так это право уже дано президенту.