Белый дом внимательно изучает законопроект об усилении санкций против РФ

Администрация президента США Дональда Трампа проявляет интерес к законопроекту об усилении антироссийских санкций, в рамках которых предусматриваются пошлины в отношении стран, ведущих торговлю с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"По словам двух лиц, знакомых с дискуссиями между Белым домом и Сенатом, служащие администрации США изучили проект сверху донизу, предложили правки и запросили технические изменения в нем", - информирует AP.

"Представитель Белого дома заявил, что администрация Трампа взаимодействует с законодателями, чтобы убедиться - предложенный документ способствует продвижению целей и полномочий президента во внешней политике", - также передает агентство.

Источник AP добавил, что любой пакет санкций должен давать президенту полную гибкость в действиях.

В публикации отмечается, что сам Трамп в настоящее время "официально еще не одобрил" данный законопроект, а без этого республиканцы не хотят двигаться дальше.