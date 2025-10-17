Ağ Ev Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirən qanun layihəsini diqqətlə araşdırır

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası Rusiyaya qarşı sanksiyaların gücləndirilməsini nəzərdə tutan və Moskva ilə ticarət edən ölkələrə tariflər tətbiq edən qanun layihəsinə maraq göstərir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" (AP) mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Ağ Ev və Senat arasında aparılan müzakirələrlə tanış olan iki nəfərin sözlərinə görə, ABŞ administrasiyasının rəsmiləri layihəni yuxarıdan aşağı nəzərdən keçirib, düzəlişlər təklif edib və texniki dəyişikliklər tələb ediblər.

    Ağ Ev rəsmisi bildirib ki, Tramp administrasiyası təklif olunan sənədin prezidentin xarici siyasət məqsəd və səlahiyyətlərini irəli sürməsini təmin etmək üçün qanunvericilərlə işləyir. AP mənbəyi əlavə edib ki, istənilən sanksiya paketi prezidentə öz fəaliyyətində tam çeviklik verməlidir.

    Nəşr qeyd edir ki, Trampın özü hələ bu qanun layihəsini "rəsmi olaraq təsdiq etməyib" və bunsuz respublikaçılar irəli getmək istəmirlər.

    Белый дом внимательно изучает законопроект об усилении санкций против РФ

