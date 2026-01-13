Белый дом: Власти Венесуэлы активно сотрудничают с США

Власти Венесуэлы во главе с и. о. президента республики Делси Родригес активно сотрудничают с администрацией США.

Как передает Report, об этом заявила в беседе с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Переходные власти, Делси Родригес и ее команда очень хорошо сотрудничают с Соединенными Штатами, президентом [Дональдом Трампом] и его командой. Свидетельством тому является колоссальная сделка в сфере энергетики, которую президент [Трамп] смог заключить с переходными властями, их обязательство освободить политических заключенных, которое мы тоже видели на прошлой неделе", - сказала представитель Белого дома.

"Мы видим отличный уровень сотрудничества, и президент рассчитывает, что так и будет продолжаться", - подчеркнула она.

Между тем, по свидетельству американских СМИ, Трамп проведет встречу с оппозиционным экс-депутатом венесуэльского парламента Марией Кориной Мачадо 15 января. Руководитель вашингтонской администрации ранее сообщал, что примет Мачадо в Вашингтоне 13 или 14 января. Трамп также допускал, что Мачадо может войти в состав новых властей Венесуэлы.