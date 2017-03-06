Белый дом: Указ Трампа не является запретом на въезд мусульман

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа о запрете гражданам ряда стран на въезд в США не является запретом на въезд мусульман.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Этот указ ни в коем случае не предназначен для того, чтобы быть запретом на въезд мусульман", - заявил представитель администрации.

"Это временный запрет на въезд граждан стран, которые на данный момент либо являются несостоявшимися государствами, либо государствами-спонсорами терроризма", - добавил он, пояснив, что указ не касается сотен миллионов мусульман из десятков стран с преимущественно мусульманским населением.

Указ вступает в силу 16 марта и приостанавливает въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, но Ирак, в отличие от предыдущего указа, в списке стран отсутствует. Запрет не коснется тех, кто имеет действующую визу, выданную до 27 января, или вид на жительство в США.