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Джейк Салливан: Удар по Израилю обернется для Ирана тяжкими последствиями

Джейк Салливан: Удар по Израилю обернется для Ирана тяжкими последствиями Администрация США утверждает, что сегодняшний ракетный удар по Израилю обернется для Ирана серьезными последствиями.
Другие страны
1 октября 2024 г. 23:20
Джейк Салливан: Удар по Израилю обернется для Ирана тяжкими последствиями

Администрация США утверждает, что сегодняшний ракетный удар по Израилю обернется для Ирана серьезными последствиями.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступая на специальном брифинге в Белом доме.

"Совершенно законный вопрос. И ответ будет опираться на переговоры и консультации с нашими израильскими коллегами. Слишком рано мне давать ответ, стоя тут перед вами. Мы ясно дали понять, что у этого нападения будут последствия, тяжкие последствия, и мы будем работать с израильтянами, чтобы так оно и было", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Ceyk Sallivan: İsrailə zərbənin İran üçün dəhşətli fəsadları olacaq

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