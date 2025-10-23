Белый дом: Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября
Другие страны
- 23 октября, 2025
- 21:51
Президент США Дональд Трамп 30 октября проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.
Как передает Report, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Встреча пройдет в последний день азиатского турне американского лидера, которое начнется с визита в Малайзию.
Дональд Трамп планирует посетить Малайзию, Японию и Республику Корею. Левитт подтвердила, что в ходе азиатского турне американский лидер встретится с новым премьером Японии Санаэ Такаити.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином рассчитывает заключить сделку по всем двусторонним вопросам, в том числе по сокращению арсенала ядерного оружия.
