Белый дом: Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября

Президент США Дональд Трамп 30 октября проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Встреча пройдет в последний день азиатского турне американского лидера, которое начнется с визита в Малайзию.

Дональд Трамп планирует посетить Малайзию, Японию и Республику Корею. Левитт подтвердила, что в ходе азиатского турне американский лидер встретится с новым премьером Японии Санаэ Такаити.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином рассчитывает заключить сделку по всем двусторонним вопросам, в том числе по сокращению арсенала ядерного оружия.