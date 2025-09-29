Белый дом: Трамп представил "лучший план" по прекращению войны в Газе

Президент США Дональд Трамп считает, что его план урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС является "лучшим вариантом", хотя обе стороны могут остаться "несколько недовольными".

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, критически важно, чтобы и Израиль, и ХАМАС согласились с предложением.

Левитт подчеркнула, что сегодняшние переговоры Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме станут решающими для продвижения мирного процесса.