Белый дом: Трамп представил "лучший план" по прекращению войны в Газе
- 29 сентября, 2025
- 17:37
Президент США Дональд Трамп считает, что его план урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС является "лучшим вариантом", хотя обе стороны могут остаться "несколько недовольными".
Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, критически важно, чтобы и Израиль, и ХАМАС согласились с предложением.
Левитт подчеркнула, что сегодняшние переговоры Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме станут решающими для продвижения мирного процесса.
