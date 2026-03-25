    Белый дом: Трамп посетит Китай 14 мая

    • 25 марта, 2026
    • 21:46
    Белый дом: Трамп посетит Китай 14 мая

    Визит президента США Дональда Трампа в Китай пройдет с 14 по 15 мая.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге.

    "Долгожданная встреча президента Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином состоится в Пекине 14 и 15 мая", - сказала она.

    Ливитт добавила, что ответный визит председателя КНР в США ожидается позднее в 2026 году.

    Напомним, что визит Трампа в Китай должен был состояться в марте, но был отложен из-за эскалации конфликта США и Израиля с Ираном.

    Дональд Трамп Визит в Китай Си Цзиньпин Белый дом Кэролайн Ливитт
    Trampın Çinə səfərinin vaxtı məlum olub
