Белый дом: Трамп посетит Китай 14 мая
Другие страны
- 25 марта, 2026
- 21:46
Визит президента США Дональда Трампа в Китай пройдет с 14 по 15 мая.
Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге.
"Долгожданная встреча президента Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином состоится в Пекине 14 и 15 мая", - сказала она.
Ливитт добавила, что ответный визит председателя КНР в США ожидается позднее в 2026 году.
Напомним, что визит Трампа в Китай должен был состояться в марте, но был отложен из-за эскалации конфликта США и Израиля с Ираном.
