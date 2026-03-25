Trampın Çinə səfərinin vaxtı məlum olub
- 25 mart, 2026
- 21:55
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Trampın Çinə səfərinin vaxtı məlum olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt danışıb.
Onun sözlərinə görə, ABŞ lideri Pekində 14-15 may tarixlərində olacaq və səfər zamanı Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin ilə görüşəcək.
"Prezident Trampın Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin ilə çoxdan gözlənilən görüşü 14 və 15 mayda Pekində keçiriləcək", - deyə o bildirib.
Livitt əlavə edib ki, Çin Xalq Respublikasının Sədrinin ABŞ-yə cavab səfəri 2026-cı ilin sonlarında gözlənilir.
22:18
İran ABŞ-nin sülh danışıqları ilə bağlı təklifinə rəsmi cavab verməyibDigər ölkələr
22:03
Azərbaycanın U-19 millisi seçmə mərhələyə məğlubiyyətlə start veribFutbol
21:55
Trampın Çinə səfərinin vaxtı məlum olubDigər ölkələr
21:44
Aİ və Çin Ukrayna, İran və Tayvanla bağlı hərbi məsləhətləşmələr aparıbDigər ölkələr
21:27
Video
Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alanların səhhəti məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
21:13
Tasnim: İran Babül-Məndəb boğazı üçün real təhlükə yarada bilərRegion
20:51
İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 1100 nəfərə yaxınlaşırDigər ölkələr
20:37
Azərbaycanın gənc tennisçiləri Avrasiya Liqasında yarışacaqKomanda
20:25