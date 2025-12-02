Белый дом: Трамп обсудит ситуацию с Венесуэлой с командой по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп через несколько часов проведет совещание с членами своей команды по вопросам национальной безопасности, в ходе которого среди прочего будет рассмотрена ситуация вокруг Венесуэлы.

Как передает Report, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее попросили прокомментировать сообщение телеканала CNN о том, что 1 декабря на совещании в 17:00 по местному времени (02:00 по бакинскому времени 2 декабря) будут обсуждаться дальнейшие шаги США в отношении Венесуэлы. "В целях обеспечения прозрачности я подтверждаю, что президент встретится со своей командой по национальной безопасности для обсуждения этого и многих других вопросов. Он довольно часто встречается со своей командой по национальной безопасности, так как является главнокомандующим", - сказала она.

Ее также попросили ответить, по-прежнему ли США рассматривают возможность проведения наземных операций против наркокартелей на территории Венесуэлы. "У президента есть много вариантов, которые находятся на столе, и я предоставлю ему возможность высказаться по этому поводу", - ответила Ливитт.