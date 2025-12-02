Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Белый дом: Трамп обсудит ситуацию с Венесуэлой с командой по нацбезопасности

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 01:23
    Белый дом: Трамп обсудит ситуацию с Венесуэлой с командой по нацбезопасности

    Президент США Дональд Трамп через несколько часов проведет совещание с членами своей команды по вопросам национальной безопасности, в ходе которого среди прочего будет рассмотрена ситуация вокруг Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ее попросили прокомментировать сообщение телеканала CNN о том, что 1 декабря на совещании в 17:00 по местному времени (02:00 по бакинскому времени 2 декабря) будут обсуждаться дальнейшие шаги США в отношении Венесуэлы. "В целях обеспечения прозрачности я подтверждаю, что президент встретится со своей командой по национальной безопасности для обсуждения этого и многих других вопросов. Он довольно часто встречается со своей командой по национальной безопасности, так как является главнокомандующим", - сказала она.

    Ее также попросили ответить, по-прежнему ли США рассматривают возможность проведения наземных операций против наркокартелей на территории Венесуэлы. "У президента есть много вариантов, которые находятся на столе, и я предоставлю ему возможность высказаться по этому поводу", - ответила Ливитт.

    Кэролайн Ливитт Белый дом США Венесуэла
    Elvis

    Последние новости

    01:55

    В Гарадагском и Сабаильском районах Баку будут наблюдаться перебои в подаче воды

    Инфраструктура
    01:30

    Спецпосланник президента США Уиткофф направляется в Россию

    Другие страны
    01:23

    Белый дом: Трамп обсудит ситуацию с Венесуэлой с командой по нацбезопасности

    Другие страны
    00:48

    Масштабные протесты против бюджетной политики проходят в Софии и других городах Болгарии

    Другие страны
    00:14

    Компании США могут заменить "Лукойл" в управлении нефтяным месторождением в Ираке

    Другие страны
    23:52

    Члены Совбеза ООН впервые посетят Сирию

    Другие страны
    23:34

    Белый дом: США оптимистично настроены относительно мирного урегулирования в Украине

    Другие страны
    23:28

    Макрон обсудил с Трампом урегулирование российско-украинского конфликта

    Другие страны
    23:19

    Трамп примет глав ДР Конго и Руанды для подписания мирного соглашения

    Другие страны
    Лента новостей