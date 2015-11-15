Белый дом: США усилят авиаудары по позициям ИГИЛ после терактов в Париже

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ США усилят авиаудары по позициям боевиков из террористической группировки "ИГИЛ" после парижских терактов. Об этом в интервью телеканалу ABC сообщил ключевой внешнеполитический советник президента Барака Обамы в аппарате Белого дома Бен Родс, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Франция вместе с нами наносила авиаудары в Ираке и Сирии. Я думаю, что мы усилим нашу координацию действий, - отметил он. - Мы вместе с французами нанесем ответный удар ИГ".

"Мы уже некоторое время воюем против ИГ, уже больше года, мы нанесли тысячи авиаударов, мы обеспечиваем оружием силы, сражающиеся с группировкой, - заявил советник Обамы. - Однако это будет долгая кампания. Чтобы нанести ущерб и, в конечном счете, победить ИГ, нам придется удвоить усилия в сотрудничестве с союзниками, такими как Франция".

Родс отметил, что США подтверждают, что за теракты, которые произошли в Париже в пятницу, ответственность несут боевики ИГ.

"Все признаки ясно указывают на это, что за этим стоит ИГ, - отметил Родс. - Конечно, наши данные подтверждают высокую вероятность того, что именно боевики ИГ участвовали в теракте. Мы абсолютно согласны с тем, что это был "акт войны" со стороны террористов".