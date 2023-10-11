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Белый дом: США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль

Белый дом: США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль У США достаточно ресурсов, чтобы одновременно помогать как Украине, так и Израилю.
Другие страны
11 октября 2023 г. 09:55
Белый дом: США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль

У США достаточно ресурсов, чтобы одновременно помогать как Украине, так и Израилю.

Как передает Report, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать", - сказал он.

Салливан также подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена планирует в ближайшее время представить на утверждение Конгресса пакет помощи Украине и Израилю. Однако советник не объяснил детали.

Он также в очередной раз отметил, что помощь Украине сейчас в интересах США и требует гораздо меньше ресурсов, чем могло бы быть, если бы Россия потенциально смогла победить в этой войне и распространить свою агрессию на другие страны в Европе.

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Версия на английском языке White House: Aid package to Israel will be presented to US Congress soon
Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: “İsrailə yardım paketi yaxın vaxtlarda ABŞ Konqresinə təqdim ediləcək”

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