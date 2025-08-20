Белый дом: США сделают все для остановки поставок наркотиков из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что его администрация намерена задействовать все необходимые средства для остановки контрабанды наркотиков из Венесуэлы.

Как передает Report, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее спросили, рассматривают ли США ввод войск на территорию Венесуэлы. "Что касается Венесуэлы, то президент Трамп был очень ясен и последователен. Он готов использовать все имеющиеся в распоряжении США средства, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности", - сказала она.

"Режим Мадуро не является законным правительством Венесуэлы, - утверждала пресс-секретарь Белого дома. - Это наркотеррористический картель. Мадуро, по мнению нашей администрации, не является законным президентом. Он - скрывающийся от правосудия глава этого картеля, который был обвинен в США в контрабанде наркотиков".