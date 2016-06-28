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    Белый дом: США разрабатывают планы по освобождению Мосула от ИГ

    Освобождение Мосула - основная цель проводимой иракской армией операции по восстановлению контроля над страной

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ США разрабатывают планы по освобождению от боевиков террористической группировки "Исламское государство" города Мосул на северо-западе Ирака.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретт Макгурк, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам.

    "Мосул станет не только значительным военным, но и политическим, дипломатическим и гуманитарным испытанием. Разработка планов (по его освобождению) идет полным ходом", - отметил он.

    По мнению спецпредставителя президента США, операция по освобождению Мосула завершится успехом только в том случае, "если все стороны - иракские Вооруженные силы, курдские (отряды ополчения) "пешмерга" и местные вооруженные формирования в Найнаве - будут сотрудничать в военно-политическом плане".

    Освобождение Мосула - основная цель проводимой иракской армией операции по восстановлению контроля над страной.

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