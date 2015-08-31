Белый дом: США рассматривают варианты по закрытию Гуантанамо

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама рассматривает широкий спектр вариантов по закрытию тюрьмы Гуантанамо (Куба), сообщает со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома агентство Рейтер.

"Обама рассматривает широкий спектр вариантов для закрытия тюрьмы в Гуантанамо. В том числе и в рамках утвержденной конгрессом США инициативы по передаче заключенных", — сообщил журналистам на борту президентского лайнера №1 пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Тюрьма Гуантанамо была образована в 2002 году после терактов 11 сентября и начала операции США в Афганистане против "Аль-Каиды" и талибов. За прошедшие годы в ней содержались сотни людей из многих стран, которые американские спецслужбы подозревают в причастности к терроризму. В настоящее время там содержатся 116 человек.

Вступив в должность в 2009 году, президент Барак Обама распорядился ликвидировать тюрьму, однако это так и не было сделано. Администрация регулярно обращается в конгресс с просьбой поддержать это решение,информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.