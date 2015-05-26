Белый дом: США не готовы воевать ради Украины

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ США не готовы отправляться на войну ради Украины, но вместе с партнерами по НАТО могут помочь Киеву, заявил во вторник пресс-секретарь президента США Джош Эрнест, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Журналисты спросили Эрнеста на брифинге, чем различаются ситуации в Ираке, где США проводят активную военную операцию, и в Украине, где США поддерживают действия официального Киева, но на данный момент исключают собственное военное вмешательство.

"США поддерживают своих украинских партнеров, которые пытаются противостоять этой угрозе своей безопасности. США не готовы отправляться на войну ради Украины, и мы ясно об этом заявляли, но в то же время у США и у наших партнеров по НАТО есть возможности помочь им противостоять угрозе, с которой они сталкиваются со стороны России, которая чрезвычайно открыто нарушила их территориальную целостность", — заявил Эрнест.