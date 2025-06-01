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Белый дом: США направили Ирану приемлемое предложение по ядерной программе

Белый дом: США направили Ирану приемлемое предложение по ядерной программе Администрация США передала властям Ирана "приемлемое предложение" по ядерной программе Тегерана.
Другие страны
1 июня 2025 г. 04:54
Белый дом: США направили Ирану приемлемое предложение по ядерной программе

Администрация США передала властям Ирана приемлемое предложение по ядерной программе Тегерана.

Как передает со ссылкой на газету The New York Times, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу", - говорится в заявлении.

"Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф направил иранскому режиму подробное и приемлемое предложение, и в их интересах принять его. Из уважения к текущей сделке администрация не будет комментировать средствам массовой информации детали этого предложения", - указала она.

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