Белый дом: США и Китай считают важным сотрудничество по Ирану и КНДР

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Власти США и Китая считают важным развитие сотрудничества по ряду вопросов, включая Иран и КНДР, заявил в субботу официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Нед Прайс, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Он сообщил, что "советник президента США по национальной безопасности Сюзан Райс встретилась в Пекине 28-29 августа с китайскими официальными лицами". Целью данных встреч были "подготовка государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США в следующем месяце, также обсуждение двусторонних, региональных и международных вопросов, вызывающих взаимные опасения".

В частности, отмечается, Райс провела всестороннюю дискуссию с членом госсовета КНР Ян Цзечи. По словам Прайса, стороны "согласились с важностью расширения сотрудничества по широкому кругу вопросов, включая Иран, КНДР, изменение климата и здравоохранения".

Помощник американского президента "подчеркнула необходимость конструктивного устранения противоречий, в том числе по таким вопросам, как кибербезопасность, курс китайской валюты, безопасность на море и соблюдение прав человека".

Райс также встретилась с Си Цзиньпином. В ходе этих переговоров она "подтвердила приверженность США развивать и углублять практическое сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по эффективному устранению разногласий", говорится в сообщении.