Белый дом сомневается в появлении у КНДР водородной бомбы

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента США Джош Эрнест заявил, что Соединенные Штаты сомневаются в возможности появления у КНДР водородной бомбы, передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

«На данный момент информация, доступная нам, вызывает серьезные сомнения в этих заявлениях, но мы очень серьезно относимся к такому риску и такой угрозе от северокорейского режима в их попытках создать ядерное оружие», — сказал он.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о наличии у своей страны технологий, которые позволяют создать водородную бомбу для защиты собственного суверенитета.