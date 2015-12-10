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    Белый дом сомневается в появлении у КНДР водородной бомбы

    Об этом заявил пресс-секретарь президента США Джош Эрнест

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента США Джош Эрнест заявил, что Соединенные Штаты сомневаются в возможности появления у КНДР водородной бомбы, передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

    «На данный момент информация, доступная нам, вызывает серьезные сомнения в этих заявлениях, но мы очень серьезно относимся к такому риску и такой угрозе от северокорейского режима в их попытках создать ядерное оружие», — сказал он.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о наличии у своей страны технологий, которые позволяют создать водородную бомбу для защиты собственного суверенитета.

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