Белый дом: речь Нетаньяху в Конгрессе не осложнит переговоров по ядерной программе ИРИ

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США не должно осложнить переговоры по иранской ядерной программе. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"Международное сообщество едино в дипломатическом разрешении проблем ядерной программы Ирана", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о появлении возможных преград в переговорах с Ираном после выступления главы израильского кабинета министров.

По словам Эрнеста, президент США Барак Обама "ясно дал понять, что политика Соединенных Штатов заключается в том, что Иран никогда не получит ядерное оружие". "Такую задачу разделяет и премьер Израиля", - отметил пресс-секретарь Белого дома.

Глава израильского правительства, который является одним из главных критиков подписания соглашения по иранскому "ядерному досье", 3 марта должен выступить перед Конгрессом США.

"Иран - главная страна-спонсор терроризма в мире, - утверждал Нетаньяху. - Представьте, что будет, если у нее появится ядерное оружие". "У меня есть моральное обязательство говорить об этих опасностях, пока еще есть время, чтобы предотвратить их. Цель моего выступления на слушаниях в Конгрессе - рассказать, что готовящееся соглашение может угрожать существованию Израиля", - подчеркнул Нетаньяху, выступая здесь на конференции Комитета по американо-израильским общественным отношениям.