Белый дом: Путин и Зеленский не готовы завершить конфликт

США считают, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы закончить конфликт между странами.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов.

"Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец этой войне. Трамп сделает дополнительные заявления по этому поводу позже", - сказала она.

По ее словам, президент США Дональд Трамп "не был ни рад" ударам по Киеву, ни удивлен ими, глава государства продолжает наблюдать за происходящим.

Белый дом выступил с заявлением одновременно с немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Последний сказал, что встреча Путина и Зеленского, о подготовке которой после саммита с российским лидером на Аляске сообщил Трамп, не состоится.