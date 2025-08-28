    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Белый дом: Путин и Зеленский не готовы завершить конфликт

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 22:01
    США считают, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы закончить конфликт между странами.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов.

    "Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец этой войне. Трамп сделает дополнительные заявления по этому поводу позже", - сказала она.

    По ее словам, президент США Дональд Трамп "не был ни рад" ударам по Киеву, ни удивлен ими, глава государства продолжает наблюдать за происходящим.

    Белый дом выступил с заявлением одновременно с немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Последний сказал, что встреча Путина и Зеленского, о подготовке которой после саммита с российским лидером на Аляске сообщил Трамп, не состоится.

    #США   #Белый дом   #Украина   #Россия  
