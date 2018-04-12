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    Белый дом прокомментировал возможность удара по российским силам в Сирии

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты не исключают возможности удара по российским вооруженным силам в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    "Это означает, что все варианты рассматриваются", — ответила она на вопрос, что означают угрозы в адрес России, которые президент США озвучил в Twitter.

    Она также сообщила, что американская разведка представила сведения, которые не позволяют усомниться в "причастности Дамаска и Москвы" к инциденту в Восточной Гуте.

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