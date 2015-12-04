Белый дом: продажу оружия можно ограничить как и управление самолетом

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Администрация США полагает, что ограничивать продажу оружия в стране можно по аналогии с тем, как дают допуск на управление самолетом, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Reportсо ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что дискуссия о необходимости ужесточения правил оборота оружия в США обострилась после очередной трагедии, когда в среду супружеская пара расстреляла 14 человек в городе Сан-Бернардино в Калифорнии. По последним данным, преступники располагали целым арсеналом оружия, боеприпасов и взрывчатки.

"Мы можем сделать это (ограничить оборот) без подрыва базовых прав законопослушных американцев. Но, повторюсь, республиканцы блокируют это. Республиканцы заблокировали попытку сделать незаконным приобретение оружия людьми, у которых нет разрешения на полеты… Почему мы считаем, что это хорошо, когда тот, кого мы считаем слишком опасным для управления самолетом, может покупать оружие?" — заявил Эрнест на брифинге.

"Вы предлагаете дождаться, когда такой человек зайдет в оружейный магазин, купит оружие и убьет нескольких американцев, пока мы не приняли такой закон?" — задал пресс-секретарь риторический вопрос.

Эрнест напомнил, что в настоящее время можно купить огнестрельное оружие в магазине или по интернету без прохождения соответствующей проверки, которую проходят те, кто хочет управлять воздушным судном.

Президент США Барак Обама с самого начала вступления в должность предлагает конгрессу ограничить оборот оружия в стране, однако законодатели блокируют эти попытки.