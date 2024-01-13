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Белый дом предупредил ведомства о возможном шатдауне

Белый дом предупредил ведомства о возможном шатдауне Белый дом проинформировал ведомства о том, что необходимо быть готовыми к возможному шатдауну
Другие страны
13 января 2024 г. 15:57
Белый дом предупредил ведомства о возможном шатдауне

Белый дом призвал ряд ведомств подготовиться к возможному шатдауну.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Белый дом в пятницу уведомил ряд ведомств о необходимости подготовки к возможному правительственному шатдауну", - говорится в публикации.

Административно-бюджетное управление Белого дома поручило ведомствам заняться подготовкой планов действий на случай прекращения государственного финансирования.

Шатдаун представляет собой прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия государственного финансирования. В случае введения данной меры выполняющим критически важные задачи чиновникам придется работать без оплаты, а остальные работники отправятся в вынужденный отпуск.

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