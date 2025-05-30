Белый дом: Пошлины Трампа принесли американской экономике не менее $50 млрд

Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины принесли американской экономике не менее $50 млрд дохода.

Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины принесли американской экономике не менее $50 млрд дохода.

Как передает Report, об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Мы получили $50-60 млрд в качестве тарифных поступлений с момента введения пошлин. Все работает ровно так, как мы предполагали, и мы очень довольны сегодняшним решением апелляционного суда о восстановлении пошлин", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Хассет убежден, что федеральный суд США по делам международной торговли, заблокировав в среду реализацию тарифной политики Трампа, "пытался помешать заключению торговых сделок" с другими странами. "Многие из сделок вот-вот будут подписаны. Апелляционный суд дал нам больше времени, и это значит, что мы успеем довести эти сделки до конца", - добавил чиновник.