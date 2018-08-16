Белый Дом: Пошлины на импорт алюминия и стали из Турции не связаны с арестом Брансона

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Введенные Вашингтоном пошлины на импорт алюминия и стали из Турции «связаны с национальной безопасностью США». Об этом на ежедневном брифинге для журналистов заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Report.

По ее словам, тарифы не будут отменены даже в случае освобождения американского пастора Эндрю Крейга Брансона, арестованного в Турции за связи с террористической организацией FETÖ. «Действующие в настоящее время тарифы не будут отменены с освобождением пастора Брансона. Они связаны с национальной безопасностью», - сказала Сандерс.

Однако Сандерс добавила, что США могут рассмотреть вопрос о снятии санкций при условии «освобождения Брансона и других лиц (названных США)».

Комментируя ответные действия Анкары на ограничительные меры со стороны США Сандерс отметила, что «введенные Турцией пошлины неприемлемы и представляют собой шаг в неверном направлении».

По ее словам, в Вашингтоне внимательно следят за развитием ситуации в экономике Турции.