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    Белый Дом: Пошлины на импорт алюминия и стали из Турции не связаны с арестом Брансона

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Введенные Вашингтоном пошлины на импорт алюминия и стали из Турции «связаны с национальной безопасностью США». Об этом на ежедневном брифинге для журналистов заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Report.  

    По ее словам, тарифы не будут отменены даже в случае освобождения американского пастора Эндрю Крейга Брансона, арестованного в Турции за связи с террористической организацией FETÖ. «Действующие в настоящее время тарифы не будут отменены с освобождением пастора Брансона. Они связаны с национальной безопасностью», - сказала Сандерс.

    Однако Сандерс добавила, что США могут рассмотреть вопрос о снятии санкций при условии «освобождения Брансона и других лиц (названных США)».

    Комментируя ответные действия Анкары на ограничительные меры со стороны США Сандерс отметила, что «введенные Турцией пошлины неприемлемы и представляют собой шаг в неверном направлении».

    По ее словам, в Вашингтоне внимательно следят за развитием ситуации в экономике Турции. 

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